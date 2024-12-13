Вибухи у Вінницькій області 13 грудня — Росія вдарила ракетами

Росія атакує Вінниччину — в області пролунали вибухи
Вибухи у Вінницькій області пролунали зараз, 13 грудня, під час повітряної тривоги. А жителів обласного центра закликали перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи на Вінниччині
У Вінницькій області звуки вибухів було чутно близько 09:35. В області лунав сигнал повітряної тривоги, цивільних просять залишатися в укриттях.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що було зафіксовано рух ракет на північному заході від обласного центра.
"Вінниця! Перебувайте в укриттях! Ракети на північному заході від міста", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Польщі підіймали в небо авіацію для захисту прикордонних з Україною регіонів від потенційних атак з боку Росії.
А учні одеських шкіл, які навчаються у першу зміну, сьогодні здобуватимуть знання онлайн — все через загрозу удару з боку Росії.
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