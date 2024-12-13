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В Івано-Франківській області повторно пролунали вибухи

13 грудня 2024 09:17
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибухи в Івано-Франківській області 13 грудня
Сліди від збиття ракет. Фото ілюстративне: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Івано-Франківська область відбиває ракетну атаку з боку Росії. У регіоні знову пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Росія додатково підняла у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили групу ракет.

За повідомленням ЗМІ, група ракет була спрямована на Бурштин. Там пролунала серія вибухів.

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Тим часом, у ПС ЗСУ підтвердили, що одна з ракет "Киджал" була спрямована на Івано-Франківську область.

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Зміна руху ракет над Україною. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні внаслідок ракетної масованої атаки Укренерго попередив про зміну графіків відключення світла та подовження їх тривалості.

Тим часом у Польщі підіймали в небо авіацію для захисту прикордонних з Україною регіонів від потенційних атак з боку Росії. 

вибух Івано-Франківська область ракетний удар

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