Вибухи в Івано-Франківській області 13 грудня

В Івано-Франківській області повторно пролунали вибухи
Івано-Франківська область відбиває ракетну атаку з боку Росії. У регіоні знову пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
В Івано-Франківській області лунають вибухи 13 грудня
Росія додатково підняла у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили групу ракет.
За повідомленням ЗМІ, група ракет була спрямована на Бурштин. Там пролунала серія вибухів.
Тим часом, у ПС ЗСУ підтвердили, що одна з ракет "Киджал" була спрямована на Івано-Франківську область.
Нагадаємо, в Україні внаслідок ракетної масованої атаки Укренерго попередив про зміну графіків відключення світла та подовження їх тривалості.
Тим часом у Польщі підіймали в небо авіацію для захисту прикордонних з Україною регіонів від потенційних атак з боку Росії.
Читайте Новини.LIVE!