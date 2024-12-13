Взрывы в Ивано-Франковской области 13 декабря

Следы от сбития ракет. Фото иллюстративное: Reuters

Ивано-Франковская область отражает ракетную атаку со стороны России. В регионе снова раздались мощные взрывы.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Россия дополнительно подняла в воздух несколько бортов МиГ-31К, выпустивших группу ракет.

По сообщению СМИ, группа ракет была направлена на Бурштын. Там раздалась серия взрывов.

Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

Между тем, в ПС ВСУ подтвердили, что одна из ракет "Кинжал" была направлена на Ивано-Франковскую область.

Смена движения ракет над Украиной. Фото: скриншот

Напомним, в Украине в результате ракетной массированной атаки Укрэнерго предупредил об изменении графиков отключения света и продлении их продолжительности.

Между тем, в Польше поднимали в небо авиацию для защиты приграничных с Украиной регионов от потенциальных атак со стороны России.