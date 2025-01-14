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Годовщина удара по многоэтажке Днепра — что известно об атаке

14 января 2025 10:46
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел многоэтажки в Днепре 14 января 2023 года — годовщина трагедии
Последствия российского удара по многоэтажке Днепра 14 января 2023 года. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты два года назад, 14 января 2023 года, нанесли удар по многоэтажке в Днепре. В результате атаки погибли 46 человек, в том числе шестеро детей.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о российской атаке.

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Удар по многоэтажке Днепра 14 января 2023 года

Известно, что ракетный удар по дому произошел в 15:30. В результате обстрела был уничтожен подъезд. Российские оккупанты убили 46 человек и ранили 79. Тогда в городе объявили трехдневный траур.

Обстрел Днепра 14 января 2023 года
Последствия российского удара по многоэтажке Днепра 14 января 2023 года. Фото: ГСЧС
Российская атака на Днепр 14 января 2023 года
Последствия российского удара по многоэтажке Днепра 14 января 2023 года. Фото: ГСЧС

В Офисе генпрокурора сообщали, что захватчики использовали крылатые ракеты типа Х-22, которые являются неточными, однако могут привести к многочисленным жертвам.

Атака РФ на Днепр 14 января 2023 года
Последствия российского удара по многоэтажке Днепра 14 января 2023 года. Фото: ГСЧС

Среди погибших есть заслуженный тренер Украины по боксу, главный тренер сборной Днепропетровской области Михаил Кореновский.

Михаил Кореновский
Михаил Кореновский, который погиб в результате обстрела Днепра. Фото: ФБУ

Поисково-спасательную операцию, которая длилась 69 часов, завершили 17 января.

Российский удар по Днепру 14 января 2023 года
Последствия российского удара по многоэтажке Днепра 14 января 2023 года. Фото: ГСЧС

Было спасено 39 человек и 79 раненых, в том числе 16 детей. В больницах на момент завершения операции оставалось 28 пострадавших, из которых десять находились в тяжелом состоянии.

Годовщина обстрела Днепра 14 января 2023 года
Последствия российского удара по многоэтажке Днепра 14 января 2023 года. Фото: ГСЧС

Среди погибших есть шестеро детей, самому младшему из которых было 11 месяцев. Разрушены 236 квартир, более 400 человек остались без крыши над головой.

Что говорили в Воздушных силах ВСУ

Бывший командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявлял, что на момент атаки не было средств для сбития таких ракет. По его словам, в течение года большой войны из 210 запущенных по Украине ракет Х-22 не была сбита ни одна.

Расследование российской атаки

После обстрела был обнародован список оккупантов, которые привлечены к атаке.

Стали известны имена 44 из 52 человек 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, который дислоцируется в Шайковке. Известно, что это тот самый полк, который совершил атаку на ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года.

Обстрел Днепра 14 января 2023 года
Оккупанты, которые причастны к обстрелу. Фото: скриншот

Годовщина удара

Мэр Днепра Борис Филатов назвал обстрел болью, которая не утихает и не утихнет никогда.

Российский ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года
Последствия российского удара по многоэтажке Днепра 14 января 2023 года. Фото: ГСЧС

"Дом на Набережной Победы, 118. Дом, в котором жили и живут мои друзья и одноклассники. Дом, который стоит всего в нескольких сотнях метров от того, где я родился и провел свои счастливые детство и юность. Там до сих пор живет моя родная сестра. Моя родная и уютная "Победа". Мой жилой массив, от которого я избирался в парламент, и где знаю буквально каждый угол", — пишет он.

Филатов призвал людей помнить о трагедии.

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Пост Филатова. Фото: скриншот

Напомним, 13 января российские захватчики ударили по объекту инфраструктуры в Сумах. В ГСЧС показали последствия.

Также оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали три человека.

война Днепр Украина обстрелы оккупанты Борис Филатов

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