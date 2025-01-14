Обстріл Сум 13 січня — фото наслідків від ДСНС

Авіаційний удар по Сумах — у ДСНС показали наслідки
Російські окупанти 13 січня завдали авіаційного удару по Сумах. Ворог атакував обʼєкт інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Російський обстріл Сум
Атака сталася пізно ввечері. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну та складську будівлі.
"Вибухова хвиля вибила вікна у двоповерховому житловому будинку поруч. Співробітники ДСНС обстежили територію, що постраждала від удару", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що у пошкоджених приміщеннях під завалами людей не виявили.
Нагадаємо, виконувач обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар розповів, що обстрілом окупанти перебили трубопровід.
Також 13 січня на Сумщині російський безпілотник впав на території об'єкта критичної інфраструктури.
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