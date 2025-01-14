Обстріл Сум 13 січня — фото наслідків від ДСНС

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти 13 січня завдали авіаційного удару по Сумах. Ворог атакував обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Атака сталася пізно ввечері. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну та складську будівлі.

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

"Вибухова хвиля вибила вікна у двоповерховому житловому будинку поруч. Співробітники ДСНС обстежили територію, що постраждала від удару", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У ДСНС додали, що у пошкоджених приміщеннях під завалами людей не виявили.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, виконувач обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар розповів, що обстрілом окупанти перебили трубопровід.

Також 13 січня на Сумщині російський безпілотник впав на території об'єкта критичної інфраструктури.