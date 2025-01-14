Наслідки авіаційного удару по Сумах пізно ввечері 13 січня 2025 року

Атака КАБами. Фото ілюстративне: tverezo.info

Увечері в понеділок, 13 січня, росіяни завдали авіаційного удару по Сумах. Унаслідок атаки зазнав пошкоджень об'єкт міської інфраструктури.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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Скриншот повідомлення Сумської ОВА

Що відомо про наслідки обстрілу Сум увечері 13 січня 2025 року

За словами виконуючого обов'язки міського голови Сум Артема Кобзаря, унаслідок атаки зазнало пошкоджень триповерхове офісне приміщення: повністю вибиті вікна та двері. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Крім того, росіяни перебили трубопровід.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зазначимо, що вибухи в Сумах увечері 13 січня пролунали близько 23:04. Перед цим Повітряні Сили ЗС України попередили про рух КАБів у напрямку міста.

Нагадаємо, 13 січня на території однієї із громад Сумської області впав російський безпілотник. Через цей удар без електропостачання залишилися 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 13 січня РФ атакувала Україну 110 дронами. 78 ворожих цілей вдалося збити. Ще 31 БпЛА локаційно втратили.