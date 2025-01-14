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Авиационный удар по Сумах — в ГСЧС показали последствия

14 января 2025 09:19
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Сум 13 января — фото последствий от ГСЧС
Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты 13 января нанесли авиационный удар по Сумах. Враг атаковал объект инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Атака произошла поздно вечером. По предварительной информации, в результате обстрела повреждены административное и складское здания.

Обстрел Сум 13 января
Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС
Российская атака на Сумы 13 января
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

"Взрывная волна выбила окна в двухэтажном жилом доме рядом. Сотрудники ГСЧС обследовали территорию, пострадавшую от удара", — говорится в сообщении.

Авиационный обстрел Сум 13 января
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что в поврежденных помещениях под завалами людей не обнаружили.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь рассказал, что обстрелом оккупанты перебили трубопровод.

Также 13 января на Сумщине российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры.

война ГСЧС Сумы обстрелы оккупанты спасатели

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