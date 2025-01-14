Обстрел Сум 13 января — фото последствий от ГСЧС

Авиационный удар по Сумах — в ГСЧС показали последствия
Российские оккупанты 13 января нанесли авиационный удар по Сумах. Враг атаковал объект инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Российский обстрел Сум
Атака произошла поздно вечером. По предварительной информации, в результате обстрела повреждены административное и складское здания.
"Взрывная волна выбила окна в двухэтажном жилом доме рядом. Сотрудники ГСЧС обследовали территорию, пострадавшую от удара", — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что в поврежденных помещениях под завалами людей не обнаружили.
Напомним, исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь рассказал, что обстрелом оккупанты перебили трубопровод.
Также 13 января на Сумщине российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры.
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