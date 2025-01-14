Обстрел Сум 13 января — фото последствий от ГСЧС

Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 13 января нанесли авиационный удар по Сумах. Враг атаковал объект инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Атака произошла поздно вечером. По предварительной информации, в результате обстрела повреждены административное и складское здания.

Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

"Взрывная волна выбила окна в двухэтажном жилом доме рядом. Сотрудники ГСЧС обследовали территорию, пострадавшую от удара", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что в поврежденных помещениях под завалами людей не обнаружили.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь рассказал, что обстрелом оккупанты перебили трубопровод.

Также 13 января на Сумщине российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры.