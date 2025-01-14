Обстріл Нікопольщини — є постраждалі, пошкоджена інфраструктура

Зруйнований будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 14 січня російські війська атакували Нікопольський район із використанням РСЗВ "Град", важкої артилерії та дрона-камікадзе. Ворожі удари були спрямовані по Нікополю та Марганецькій громаді.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Унаслідок обстрілів постраждали три людини. Серед них 14-річна дівчинка, яка проходитиме лікування вдома, а також 61-річний чоловік та 87-річна жінка, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Вибиті вікна в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Зруйнований будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріли спричинили серйозні пошкодження інфраструктури. Було зруйновано чотири приватні будинки, дві господарські споруди, а також лінії електропередач.

Руйнування в будинку. Фото: Дніпропетровстка ОВА

Знищений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Постраждало промислове підприємство, на території якого сталася пожежа. Завдяки оперативній роботі рятувальників вогонь вдалося загасити.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 13 січня, Росія завдала удару по Сумах із застосуванням авіації.

Також російський безпілотник впав на територію критичного об'єкта в Сумській області.