Обстрел Никопольщины — есть пострадавшие, повреждена инфраструктура

Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 14 января российские войска атаковали Никопольский район с использованием РСЗО "Град", тяжелой артиллерии и дрона-камикадзе. Вражеские удары были направлены по Никополю и Марганецкой громаде.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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В результате обстрелов пострадали три человека. Среди них 14-летняя девочка, которая будет проходить лечение дома, а также 61-летний мужчина и 87-летняя женщина, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Выбитые окна в доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Обстрелы повлекли серьезные повреждения инфраструктуры. Было разрушено четыре частных дома, две хозяйственные постройки, а также линии электропередач.

Разрушения в доме. Фото: Днепропетровска ОВА

Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Пострадало промышленное предприятие, на территории которого произошел пожар. Благодаря оперативной работе спасателей огонь удалось потушить.

Напомним, в понедельник вечером, 13 января, Россия нанесла удар по Сумах с применением авиации.

Также российский беспилотник упал на территорию критического объекта в Сумской области.