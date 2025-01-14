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Роковини удару по багатоповерхівці Дніпра — що відомо про атаку

14 січня 2025 10:46
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл багатоповерхівки в Дніпрі 14 січня 2023 року — роковини трагедії
Наслідки російського удару по багатоповерхівці Дніпра 14 січня 2023 року. Фото: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти два роки тому, 14 січня 2023 року, завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Внаслідок атаки загинуло 46 осіб, у тому числі шестеро дітей.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про російську атаку. 

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Удар по багатоповерхівці Дніпра 14 січня 2023 року

Відомо, що ракетний удар по будинку стався о 15:30. Внаслідок обстрілу було знищено під'їзд. Російські окупанти вбили 46 людей та поранили 79. Тоді у місті оголосили триденний траур.

Обстріл Дніпра 14 січня 2023 року
Наслідки російського удару по багатоповерхівці Дніпра 14 січня 2023 року. Фото: ДСНС
Російська атака на Дніпро 14 січня 2023 року
Наслідки російського удару по багатоповерхівці Дніпра 14 січня 2023 року. Фото: ДСНС

В Офісі генпрокурора повідомляли, що загарбники використали крилаті ракети типу Х-22, які є неточними, однак можуть призвести до численних жертв.

Атака РФ на Дніпро 14 січня 2023 року
Наслідки російського удару по багатоповерхівці Дніпра 14 січня 2023 року. Фото: ДСНС

Серед загиблих є заслужений тренер України з боксу, головний тренер збірної Дніпропетровської області Михайло Кореновський.

Михайло Кореновський
Михайло Кореновський, який загинув внаслідок обстрілу Дніпра. Фото: ФБУ

Пошуково-рятувальну операцію, яка тривала 69 годин, завершили 17 січня.

Російський удар по Дніпру 14 січня 2023 року
Наслідки російського удару по багатоповерхівці Дніпра 14 січня 2023 року. Фото: ДСНС

Було врятовано 39 осіб та 79 поранених, зокрема 16 дітей. У лікарнях на момент завершення операції залишалося 28 постраждалих, з яких десять перебували в тяжкому стані.

Роковини обстрілу Дніпра 14 січня 2023 року
Наслідки російського удару по багатоповерхівці Дніпра 14 січня 2023 року. Фото: ДСНС

Серед загиблих є шестеро дітей, наймолодшій з яких було 11 місяців. Зруйновано 236 квартир, понад 400 осіб залишились без даху над головою. 

Що говорили у Повітряних силах ЗСУ

Колишній командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявляв, що на момент атаки не було засобів для збиття таких ракет. За його словами, протягом року великої війни з 210 запущених по Україні ракет Х-22 не було збито жодної.

Розслідування російської атаки

Після обстрілу було оприлюднено список окупантів, які залучені до атаки. Стали відомі імена 44 з 52 осіб 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку, який дислокується у Шайківці. Відомо, що це той самий полк, що здійснив атаку на ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня 2022 року.

Обстріл Дніпра 14 січня 2023 року
Окупанти, які причетні до обстрілу. Фото: скриншот

Роковини удару

Мер Дніпра Борис Філатов назвав обстріл болем, який не вщухає і не вщухне ніколи. 

Російський ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року
Наслідки російського удару по багатоповерхівці Дніпра 14 січня 2023 року. Фото: ДСНС

"Будинок на Набережній Перемоги, 118. Будинок, в якому жили та живуть мої друзі та однокласники. Будинок, який стоїть лише за кілька сотень метрів від того, де я народився і провів свої щасливі дитинство та юність. Там і досі живе моя рідна сестра. Моя рідна та затишна "Перемога". Мій житловий масив, від якого я обирався до парламенту, і де знаю буквально кожен кут", — пише він.

Філатов закликав людей памʼятати про трагедію.

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Допис Філатова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 січня російські загарбники вдарили по обʼєкту інфраструктури у Сумах. У ДСНС показали наслідки.

Також окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

війна Дніпро Україна обстріли окупанти Борис Філатов

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