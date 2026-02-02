Рой дронов возле Покровска спас украинских бойцов от плена

Рой дронов спас бойцов ВСУ от российского плена — видео
Возле Покровска Донецкой области рой дронов спас украинских воинов от российского плена. Личный состав противника был уничтожен.
Об этом сообщила пресс-служба седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск в Facebook в понедельник, 2 февраля.
Спасение украинских воинов от плена
Четырех украинских воинов захватила диверсионно-разведывательная группа России во время штурма наблюдательного пункта.
Впоследствии группу врага, которая двигалась вместе с нашими бойцами, зафиксировали средства аэроразведки во время патрулирования территории.
"На помощь мгновенно вылетели ударные дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и других смежных подразделений", — говорится в сообщении.
Появление роя FPV-дронов дезориентировало противника и отвлекло его силы, чем воспользовались украинские защитники, сумев вырваться из плена противника.
Россияне пытались спрятать, но в течение нескольких минут по ним отработало более десяти ударных дронов Украины.
Напомним, в Донецкой области ликвидировали российского иностранного наемника Клинтона Ньяпара Могесу.
А недавно в СБУ рассказали о результатах дальнобойных ударов по военной инфраструктуре оккупантов в течение прошлого года.
