Україна
Рой дронов спас бойцов ВСУ от российского плена — видео

Рой дронов спас бойцов ВСУ от российского плена — видео

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 15:00
Рой дронов возле Покровска спас украинских бойцов от плена
Российские оккупанты и украинские военные. Фото: кадр из видео

Возле Покровска Донецкой области рой дронов спас украинских воинов от российского плена. Личный состав противника был уничтожен.

Об этом сообщила пресс-служба седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск в Facebook в понедельник, 2 февраля.

Спасение украинских воинов от плена

Четырех украинских воинов захватила диверсионно-разведывательная группа России во время штурма наблюдательного пункта.

Впоследствии группу врага, которая двигалась вместе с нашими бойцами, зафиксировали средства аэроразведки во время патрулирования территории.

"На помощь мгновенно вылетели ударные дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и других смежных подразделений", — говорится в сообщении.

Появление роя FPV-дронов дезориентировало противника и отвлекло его силы, чем воспользовались украинские защитники, сумев вырваться из плена противника.

Россияне пытались спрятать, но в течение нескольких минут по ним отработало более десяти ударных дронов Украины.

Напомним, в Донецкой области ликвидировали российского иностранного наемника Клинтона Ньяпара Могесу.

А недавно в СБУ рассказали о результатах дальнобойных ударов по военной инфраструктуре оккупантов в течение прошлого года.

война Украина оккупанты пленные дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
