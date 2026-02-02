Рій дронів біля Покровська врятував українських бійців від полону

Російські окупанти і українські військові. Фото: кадр з відео

Біля Покровська Донецької області рій дронів врятував українських воїнів від російського полону. Особовий склад противника було знищено.

Про це повідомила пресслужба сьомого корпусу Десантно-штурмових військ у Facebook у понеділок, 2 лютого.

Порятунок українських воїнів від полону

Чотирьох українських воїнів захопила диверсійно-розвідувальна група Росії під час штурму спостережного пункту.

Згодом групу ворога, яка рухалася разом із нашими бійцями, зафіксували засоби аеророзвідки під час патрулювання території.

"На допомогу миттєво вилетіли ударні дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів", — йдеться у повідомленні.

Поява рою FPV-дронів дезорієнтувала противника та відволікла його сили, чим скористалися українські захисники, зумівши вирватися з полону противника.

Росіяни намагалися сховати, але упродовж декількох хвилин по них відпрацювало понад десять ударних дронів України.

