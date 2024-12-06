Делегация Украины осталась довольна результатами переговоров с крупнейшим окружением Дональда Трампа по переговорам с РФ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Reuters

Западные журналисты получили первые данные от своих источников о переговорах делегации Офиса президента Украины во главе с Андреем Ермаком с ближайшим окружением Дональда Трампа. Как уже сообщалось, встреча состоялась накануне, но подробностей не было.

О ходе переговоров сообщает Politico.

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Издание информирует, что представители Офиса президента во главе с Андреем Ермаком провели беседы с избранным вице-президентом Джей Ди Венсом, конгрессменом Майком Вальцом, избранным Трампом на должность советника по национальной безопасности, и генералом в отставке Китом Келлогом, избранным Трампом на должность специального посланника и России

Среди других украинских официальных лиц присутствовали заместитель министра обороны Сергей Боев, советник президента Дарья Заровна и министр экономики Юлия Свириденко.

Встреча, по словам источников Politico, должна была стать ознакомительной, чтобы чиновники начали развивать личные отношения перед тем, как Трамп вступит в должность в январе. Встреча с Вальцем и Венсом была продолжительной и содержательной, сказал один из собеседников редакции, и украинская сторона оставила довольна тем, как все прошло.

Издание акцентирует, что в апреле Келлог вместе с другим протрамповским экспертом по национальной безопасности, Фредом Флейцом, написал стратегический документ, в котором предлагалось прислать Украине больше оружия, но только при условии ее участия в мирных переговорах.

В этом документе Келлог и Флейц утверждали, что Соединенные Штаты "должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с действенными гарантиями безопасности".

Ранее мы писали, что украинская делегация Офиса Президента Украины встретилась с высокопоставленными представителями новоизбранного президента Дональда Трампа. Делегацию возглавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, Украина будет готова к мирным переговорам только тогда, когда мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.