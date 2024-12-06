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Робоча поїздка Єрмака до США — ЗМІ дізнались подробиці

6 грудня 2024 00:37
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Делегація України залишилась задоволеною результатами перемовин з найбільшим оточенням Дональда Трампа з питань переговорів з РФ
Голова офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Західні журналісти отримали перші дані від своїх джерел щодо переговорів делегації Офісу президента України на чолі з Андрієм Єрмаком з найближчим оточенням Дональда Трампа. Як вже повідомлялось, зустріч відбулась напередодні, але подробиць не було. 

Про хід переговорів повідомляє Politico.

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Видання інформує, що представники Офісу президента на чолі з Андрієм Єрмаком провели бесіди з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом, конгресменом Майком Вальцом, обраним Трампом на посаду радника з національної безпеки, та генералом у відставці Кітом Келлогом, обраним Трампом на посаду спеціального посланника з питань України та Росії. 

Серед інших українських офіційних осіб були присутні заступник міністра оборони Сергій Боєв, радник президента Дарія Зарівна та міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зустріч, за словами джерел Politico, мала стати ознайомчою, щоб чиновники почали розвивати особисті стосунки перед тим, як Трамп вступить на посаду в січні. Зустріч із Вальцем і Венсом була тривалою та змістовною, сказав один зі співрозмовників редакції, і українська сторона залишила задоволена тим, як все пройшло.

Видання акцентує, що у квітні Келлог разом з іншим протрампівським експертом з питань національної безпеки, Фредом Флейцом, написав стратегічний документ, у якому пропонувалося надіслати Україні більше зброї, але лише за умови її участі в мирних переговорах.

У цьому документі Келлог і Флейц стверджували, що Сполучені Штати "мають запропонувати відкласти членство України в НАТО на тривалий період в обмін на всеосяжну мирну угоду з дієвими гарантіями безпеки".

Раніше ми писали, що українська делегація Офісу Президента України зустрілася з високопоставленими представниками новообраного президента Дональда Трампа. Делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, Україна буде готова до мирних переговорів лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року.

США Андрій Єрмак переговори Дональд Трамп війна в Україні Джей Ді Венс

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