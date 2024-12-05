Голова Офісу президента України зустрівся з радником з національної безпеки Білого дому Майком Уолцем

Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України

Українська делегація Офісу президента України зустрілася з високопоставленими представниками новообраного президента Дональда Трампа. Делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з даними джерел агенції, Україна шукає підтримки нової команди у захисті від російських загарбників. Група зустрілася у Вашингтоні з обраним Трампом на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майком Уолцем. Також пройшла зустріч і з його представником в Україні Кітом Келлогом.

Інших подробиць джерело не наводила, а офіційної реакції від команди Трампа теж не надходило, повідомляє Reuters.

Раніше ми писали, що у Києві у вівторок, 3 грудня, відбувся форум "Сила спортивної дипломатії", на якому виступив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Росія не збирається зупиняти війну проти України.

За словами Єрмака, Україна буде готова до мирних переговорів лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року.