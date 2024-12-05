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Делегация Ермака уехала в США — о чем могут договариваться

5 декабря 2024 04:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Глава Офиса президента Украины встретился с советником по национальной безопасности Белого дома Майком Уолцем
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: Офис президента Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Украинская делегация Офиса президента Украины встретилась с высокопоставленными представителями новоизбранного президента Дональда Трампа. Делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно данным источников агентства, Украина ищет поддержки новой команды в защите от российских захватчиков. Группа встретилась в Вашингтоне с избранным Трампом на должность советника по национальной безопасности Белого дома Майком Уолцем. Также прошла встреча и с его представителем в Украине Китом Келлогом.

Других подробностей источник не приводил, а официальной реакции от команды Трампа тоже не поступало, сообщает Reuters.

Ранее мы писали, что в Киеве во вторник, 3 декабря, состоялся форум "Сила спортивной дипломатии", на котором выступил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что Россия не собирается останавливать войну против Украины.

По словам Ермака, Украина будет готова к мирным переговорам только тогда, когда мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.

Офис президента Андрей Ермак переговоры Дональд Трамп война в Украине

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