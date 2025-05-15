На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар после атаки РФ

Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Facebook

В Сумской области спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, вызванный российским обстрелом. Чтобы укротить огонь, сотрудникам ГСЧС понадобилось более 12 часов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в четверг, 15 мая, в Facebook.

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Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Facebook

Атака РФ на Сумскую область — спасатели ликвидировали пожар

По данным ГСЧС, в Сумской области пожарные ликвидировали масштабный пожар, вызванный вражеским обстрелом.

Отмечается, что более 12 часов понадобилось сотрудникам ГСЧС, чтобы ликвидировать пожар, возникший в результате вражеского удара, нанесенного по объекту гражданской инфраструктуры.

Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Facebook

Горение происходило на площади до 6000 кв. м. Всего на месте происшествия работало 65 человек личного состава и 17 единиц пожарной, аварийно — спасательной и другой техники, в том числе для проведения высотных работ, подвоза воды.

Сейчас продолжается разбор завалов, для того чтобы исключить риски возникновения повторных возгораний.

Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Facebook

Недавно стало известно, что российские захватчики планируют нанести ракетный удар по территории Сумской общины 15 мая.

Ранее мы информировали, что российские оккупанты увеличивают количество дронов и атак на границе Сумщины.