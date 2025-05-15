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Спасатели потушили масштабный пожар после обстрела РФ Сумщины

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Дата публикации 15 мая 2025 20:08
На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар после атаки РФ
Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Facebook

В Сумской области спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, вызванный российским обстрелом. Чтобы укротить огонь, сотрудникам ГСЧС понадобилось более 12 часов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в четверг, 15 мая, в Facebook.

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Атака на Сумщину
Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Facebook

Атака РФ на Сумскую область — спасатели ликвидировали пожар

По данным ГСЧС, в Сумской области пожарные ликвидировали масштабный пожар, вызванный вражеским обстрелом.

Отмечается, что более 12 часов понадобилось сотрудникам ГСЧС, чтобы ликвидировать пожар, возникший в результате вражеского удара, нанесенного по объекту гражданской инфраструктуры.

Атака на Сумщину
Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Facebook

Горение происходило на площади до 6000 кв. м. Всего на месте происшествия работало 65 человек личного состава и 17 единиц пожарной, аварийно — спасательной и другой техники, в том числе для проведения высотных работ, подвоза воды.

Сейчас продолжается разбор завалов, для того чтобы исключить риски возникновения повторных возгораний.

Атака на Сумщину
Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Facebook

Недавно стало известно, что российские захватчики планируют нанести ракетный удар по территории Сумской общины 15 мая.

Ранее мы информировали, что российские оккупанты увеличивают количество дронов и атак на границе Сумщины.

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Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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