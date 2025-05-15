На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу після атаки РФ

Рятувальники загасили масштабну пожежу після обстрілу РФ Сумщини
У Сумській області рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, спричинену російським обстрілом. Аби приборкати вогонь, співробітникам ДСНС знадобилось понад 12 годин.
Про це інформує пресслужба ДСНС України у четвер, 15 травня, у Facebook.
Атака РФ на Сумщину — рятувальники ліквідували пожежу
За даними ДСНС, у Сумській області вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожим обстрілом.
Зазначається, що більш ніж 12 годин знадобилось співробітникам ДСНС, щоб ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару, нанесеного по об'єкту цивільної інфраструктури.
Горіння відбувалось на площі до 6000 кв. м. Всього на місці події працювало 65 людей особового складу та 17 одиниць пожежної, аварійно — рятувальної та іншої техніки, в тому числі для проведення висотних робіт, підвозу води.
Наразі триває розбір завалів, для того аби унеможливити ризики виникнення повторних займань.
Нещодавно стало відомо, що російські загарбники планують завдати ракетного удару по території Сумської громади 15 травня.
Раніше ми інформували, що російські окупанти збільшують кількість дронів і атак на кордоні Сумщини.
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