На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу після атаки РФ

Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки РФ на Сумщину. Фото: ДСНС/Facebook

У Сумській області рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, спричинену російським обстрілом. Аби приборкати вогонь, співробітникам ДСНС знадобилось понад 12 годин.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у четвер, 15 травня, у Facebook.

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Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки РФ на Сумщину. Фото: ДСНС/Facebook

Атака РФ на Сумщину — рятувальники ліквідували пожежу

За даними ДСНС, у Сумській області вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожим обстрілом.

Зазначається, що більш ніж 12 годин знадобилось співробітникам ДСНС, щоб ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару, нанесеного по об'єкту цивільної інфраструктури.

Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки РФ на Сумщину. Фото: ДСНС/Facebook

Горіння відбувалось на площі до 6000 кв. м. Всього на місці події працювало 65 людей особового складу та 17 одиниць пожежної, аварійно — рятувальної та іншої техніки, в тому числі для проведення висотних робіт, підвозу води.

Наразі триває розбір завалів, для того аби унеможливити ризики виникнення повторних займань.

Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки РФ на Сумщину. Фото: ДСНС/Facebook

Нещодавно стало відомо, що російські загарбники планують завдати ракетного удару по території Сумської громади 15 травня.

Раніше ми інформували, що російські окупанти збільшують кількість дронів і атак на кордоні Сумщини.