Росія планує вдарити ракетами по Привокзальній площі у Сумах — діє попередження про загрозу

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Російська армія планує завдати ракетного удару по території Сумської громади. Окупанти хочуть атакувати район Привокзальної площі 15 травня близько 17:00.

Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко у Telegram.

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Загроза ракетного удару

Лисенко закликав негайно покинути район Привокзальної площі та перебувати в укриттях.

"За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі, 11. Просимо негайно покинути вказану територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок", — йдеться у повідомленні.

Міський голова додав, що росіяни планують вдарити по об'єктах на Привокзальній площі, 7 і 9. Також під загрозою обстрілу проспект Шевченка, 2.

Повідомлення Лисенка у Telegram

Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко закликав реагувати на офіційні повідомлення про загрози.

"Суми, відреагуйте на офіційні повідомлення про загрози. Будьте в безпеці", — йдеться у повідомленні.