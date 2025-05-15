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Головна Армія РФ планує вдарити по Сумах — в міськраді назвали об'єкти

РФ планує вдарити по Сумах — в міськраді назвали об'єкти

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Дата публікації: 15 травня 2025 16:25
Росія планує вдарити ракетами по Привокзальній площі у Сумах — діє попередження про загрозу
термінова новина

Російська армія планує завдати ракетного удару по території Сумської громади. Окупанти хочуть атакувати район Привокзальної площі 15 травня близько 17:00.

Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко у Telegram.

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Загроза ракетного удару

Лисенко закликав негайно покинути район Привокзальної площі та перебувати в укриттях.

"За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі, 11. Просимо негайно покинути вказану територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок", — йдеться у повідомленні.

Міський голова додав, що росіяни планують вдарити по об'єктах на Привокзальній площі, 7 і 9. Також під загрозою обстрілу проспект Шевченка, 2.

Обстріл Сум
Повідомлення Лисенка у Telegram

Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко закликав реагувати на офіційні повідомлення про загрози.

"Суми, відреагуйте на офіційні повідомлення про загрози. Будьте в безпеці", — йдеться у повідомленні.

Ракетний удар Суми
Повідомлення Коваленка у Telegram

 

вибух Суми обстріли війна в Україні ракетний удар
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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