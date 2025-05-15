Россия планирует ударить ракетами по Привокзальной площади в Сумах — действует предупреждение об угрозе

РФ планирует ударить по Сумам — в горсовете назвали объекты
Российская армия планирует нанести ракетный удар по территории Сумской громады. Оккупанты хотят атаковать район Привокзальной площади 15 мая около 17:00.
Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко в Telegram.
Угроза ракетного удара
Лысенко призвал немедленно покинуть район Привокзальной площади и находиться в укрытиях.
"По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11. Просим немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах до дальнейших указаний", — говорится в сообщении.
Городской голова добавил, что россияне планируют ударить по объектам на Привокзальной площади, 7 и 9. Также под угрозой обстрела проспект Шевченко, 2.
В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко призвал реагировать на официальные сообщения об угрозах.
"Сумы, отреагируйте на официальные сообщения об угрозах. Будьте в безопасности", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Россия накапливает силы на линии фронта для возможного нового наступления.
Также мы сообщали, что оккупанты увеличивают количество дронов и атак на границе Сумщины.
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