Россия планирует ударить ракетами по Привокзальной площади в Сумах — действует предупреждение об угрозе

Баллистическая ракета. Фото иллюстративное: Укринформ

Российская армия планирует нанести ракетный удар по территории Сумской громады. Оккупанты хотят атаковать район Привокзальной площади 15 мая около 17:00.

Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко в Telegram.

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Угроза ракетного удара

Лысенко призвал немедленно покинуть район Привокзальной площади и находиться в укрытиях.

"По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11. Просим немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах до дальнейших указаний", — говорится в сообщении.

Городской голова добавил, что россияне планируют ударить по объектам на Привокзальной площади, 7 и 9. Также под угрозой обстрела проспект Шевченко, 2.

Сообщение Лысенко в Telegram

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко призвал реагировать на официальные сообщения об угрозах.

"Сумы, отреагируйте на официальные сообщения об угрозах. Будьте в безопасности", — говорится в сообщении.

Сообщение Коваленко в Telegram

Ранее мы писали, что Россия накапливает силы на линии фронта для возможного нового наступления.

Также мы сообщали, что оккупанты увеличивают количество дронов и атак на границе Сумщины.