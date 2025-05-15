Росіяни готують новий наступ на Україну

Російські війська. Фото: ГУР МОУ

Американські посадовці повідомили, що Росія накопичує сили на лінії фронту для можливого нового наступу. Відтак, Кремль має на меті захопити більше територій України.

Про це інформує CNN з посиланням на двох американських посадовців, які обізнані з останніми оцінками США.

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За слово одного із посадовців США, російське командування "прагне створити велику силу". Він додав, що ймовірний наступ зосереджений на завоюванні більшої території на сході України.

"Путін намагатиметься захопити будь-яку землю, яку він зможе отримати, аж до околиць Києва", — сказав другий американський чиновник.

А також зауважив, що росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть.

За оцінками США, саме українські безпілотники й ефективність мінних полів стримують Росію, попри значну перевагу в живій силі, як на сході України, так і в Курській області Росії, де українські війська все ще утримують позиції.

Як зазначає CNN, наразі Росія має власні проблеми з накопиченням сил, які вона хотіла б мати, оскільки обидві сторони продовжують виснажливу війну на сході України.

Крім того, перший високопосадовець заявив в інтерв'ю CNN, що немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна значно збільшити чисельність своїх військ в Україні, після втрати тисяч своїх солдатів у бойових діях.

Однак вже кілька тижнів американські оцінки свідчать про незначні зміни у військових цілях Росії, включаючи взяття під контроль більшої території України, попри те, що адміністрація Трампа закликає Кремль дотримуватися 30-денного перемир'я і розпочати мирні переговори.

Раніше CNN повідомляло, що камери спостереження вже кілька тижнів показують українським військовим, що Росія перекидає значну кількість військ і техніки на позиції, розташовані всього за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Раніше ми інформували, що російські окупанти вже розпочали літній наступ на фронті в Україні.

Також ми писали, що Росія продовжує спроби тиснути на Придніпровському та Запорізькому напрямках.