Яка ситуація на фронті — Росія вже почала літній наступ

Російські окупаційні війська. Фото: росЗМІ

Російська окупаційна армія вже розпочала літній наступ на фронті в Україні. Попри заяви про переговори та перемир'я Кремля, військові закликають не вірити Росії.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону.

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Літній наступ Росії вже розпочався

Шамшин розповів, що росіяни накопичують сили і їхній літній наступ вже фактично почався. Крім того, він зазначив, що попри розмови про 30-денне перемир'я та переговори у Стамбулі, у ворога на фронті нічого не змінилось.

"Я би не став занурюватися в те, що говорять на тій стороні (а Росії. — Ред.). Коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька речей: росіяни в публічному просторі завжди брешуть. Якщо не брешуть — то маніпулюють. Якщо не маніпулюють — то збираються брехати. Ми маємо сприймати всі їхні заяви саме так", — наголосив речник ОТУ.

Шамшин зазначив, що розмови РФ про переговори та прагнення до миру — це лише імітації. За його словами, не варто сприймати серйозно їхні слова, якщо вони відправляють на переговори до Стамбула "ноунеймів".

Крім того, військовий каже, що не варто чекати перемир'я найближчим часом, оскільки РФ завжди бреше і не дотримується ніяких домовленостей.

"Коли росіяни оголошували свої "великодні перемир’я" чи "дні перемоги" — затишшя не було. Навпаки — штурмові дії посилювались. Ми це бачимо і зараз. Тому ілюзій щодо миру не варто мати", — сказав речник ОТУ "Харків".

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що РФ поповнює втрати на фронті, аби мати хоча б якусь перевагу та тиснути на переговорах.

Крім того, аналітики спрогнозували, що російський диктатор Путін не приїде на переговори в Туреччину. За їхніми даними, російські чиновники створили умови, щоб той відхилив запрошення Зеленського.