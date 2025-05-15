Какая ситуация на фронте — Россия уже начала летнее наступление

Российские оккупационные войска. Фото: росСМИ

Российская оккупационная армия уже начала летнее наступление на фронте в Украине. Несмотря на заявления о переговорах и перемирии Кремля, военные призывают не верить России.

Об этом заявил представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона.

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Летнее наступление России уже началось

Шамшин рассказал, что россияне накапливают силы и их летнее наступление уже фактически началось. Кроме того, он отметил, что несмотря на разговоры о 30-дневном перемирии и переговоры в Стамбуле, у врага на фронте ничего не изменилось.

"Я бы не стал погружаться в то, что говорят на той стороне (а России. — Ред.). Когда мы имеем дело с россиянами, надо понимать несколько вещей: россияне в публичном пространстве всегда врут. Если не врут — то манипулируют. Если не манипулируют — то собираются врать. Мы должны воспринимать все их заявления именно так", — подчеркнул представитель ОТУ.

Шамшин отметил, что разговоры РФ о переговорах и стремлении к миру — это лишь имитации. По его словам, не стоит воспринимать серьезно их слова, если они отправляют на переговоры в Стамбул "ноунеймов".

Кроме того, военный говорит, что не стоит ждать перемирия в ближайшее время, поскольку РФ всегда врет и не придерживается никаких договоренностей.

"Когда россияне объявляли свои "пасхальные перемирия" или "дни победы" — затишья не было. Наоборот — штурмовые действия усиливались. Мы это видим и сейчас. Поэтому иллюзий относительно мира не стоит иметь", — сказал представитель ОТГ "Харьков".

Напомним, ранее в ISW заявили, что РФ пополняет потери на фронте, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество и давить на переговорах.

Кроме того, аналитики спрогнозировали, что российский диктатор Путин не приедет на переговоры в Турцию. По их данным, российские чиновники создали условия, чтобы тот отклонил приглашение Зеленского.