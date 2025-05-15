Россияне готовят новое наступление на Украину

Российские войска. Фото: ГУР МОУ

Американские чиновники сообщили, что Россия накапливает силы на линии фронта для возможного нового наступления. Следовательно, Кремль имеет целью захватить больше территорий Украины.

Об этом информирует CNN со ссылкой на двух американских чиновников, которые знакомы с последними оценками США.

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По слово одного из чиновников США, российское командование "стремится создать большую силу". Он добавил, что вероятное наступление сосредоточено на завоевании большей территории на востоке Украины.

"Путин будет пытаться захватить любую землю, которую он сможет получить, вплоть до окраин Киева", — сказал второй американский чиновник.

А также отметил, что россияне приложат все усилия, чтобы получить все, что смогут.

По оценкам США, именно украинские беспилотники и эффективность минных полей сдерживают Россию, несмотря на значительное преимущество в живой силе, как на востоке Украины, так и в Курской области России, где украинские войска все еще удерживают позиции.

Как отмечает CNN, сейчас Россия имеет собственные проблемы с накоплением сил, которые она хотела бы иметь, поскольку обе стороны продолжают изнурительную войну на востоке Украины.

Кроме того, первый высокопоставленный чиновник заявил в интервью CNN, что нет никаких признаков того, что Северная Корея сейчас способна значительно увеличить численность своих войск в Украине, после потери тысяч своих солдат в боевых действиях.

Однако уже несколько недель американские оценки свидетельствуют о незначительных изменениях в военных целях России, включая взятие под контроль большей территории Украины, несмотря на то, что администрация Трампа призывает Кремль придерживаться 30-дневного перемирия и начать мирные переговоры.

Ранее CNN сообщало, что камеры наблюдения уже несколько недель показывают украинским военным, что Россия перебрасывает значительное количество войск и техники на позиции, расположенные всего в нескольких десятках километров от линии фронта.

Ранее мы информировали, что российские оккупанты уже начали летнее наступление на фронте в Украине.

Также мы писали, что Россия продолжает попытки давить на Приднепровском и Запорожском направлениях.