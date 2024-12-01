Обстрел автобуса в Херсоне 1 декабря — в ОВА заявили уже о второй атаке за день

РФ снова атаковала беспилотником автобус в Херсоне — есть раненые
В воскресенье, 1 декабря, российская армия совершила очередное военное преступление, атаковав беспилотником гражданский автобус в Херсоне. Пострадали две женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации (ОВА).
Последствия атаки
По информации местных властей, ориентировочно в 15:40 в Херсоне оккупанты снова атаковали из беспилотника рейсовый автобус.
"По предварительной информации, в результате взрыва ранения получила 44-летняя женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в больницу. В настоящее время медики ее дообследуют", — говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно еще об одной пострадавшей в результате сброса взрывчатки с дрона на рейсовый автобус.
"Женщина 35 лет получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения головы", — добавили в ОВА.
Там подчеркнули, что медики оказали потерпевшей помощь на месте. От госпитализации она отказалась.
Напомним, первый удар по маршрутке российские войска нанесли утром 1 декабря. Было много раненых.
А накануне оккупанты атаковали Днепровский район Херсона. В результате обстрела погиб мужчина.
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