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РФ знову атакувала безпілотником автобус у Херсоні — є поранені

1 грудня 2024 17:34
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл автобуса у Херсоні 1 грудня — в ОВА заявили вже про другу атаку за день
Пошкоджений автобус. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 1 грудня, російська армія вчинила черговий воєнний злочин, атакувавши безпілотником цивільний автобус у Херсоні. Постраждало двоє жінок.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

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Наслідки атаки

За інформацією місцевої влади, орієнтовно о 15:40 у Херсоні окупанти знову атакували з безпілотника рейсовий автобус. 

"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранення дістала 44-річна жінка. Потерпілу з мінно- вибуховою травмою доправили до лікарні. Нині медики її дообстежують", — йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу у результаті скиду вибухівки з дрона на рейсовий автобус. 

"Жінка 35 років отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення голови", — додали в ОВА.

Там підкреслили, що медики надали потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.

Нагадаємо, перший удар по маршрутці російські війська здійснили вранці 1 грудня. Було багато поранених.

А напередодні окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Херсон безпілотники обстріли автобуси війна в Україні атака

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