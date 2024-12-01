Обстріл автобуса у Херсоні 1 грудня — в ОВА заявили вже про другу атаку за день

РФ знову атакувала безпілотником автобус у Херсоні — є поранені
У неділю, 1 грудня, російська армія вчинила черговий воєнний злочин, атакувавши безпілотником цивільний автобус у Херсоні. Постраждало двоє жінок.
Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).
Наслідки атаки
За інформацією місцевої влади, орієнтовно о 15:40 у Херсоні окупанти знову атакували з безпілотника рейсовий автобус.
"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранення дістала 44-річна жінка. Потерпілу з мінно- вибуховою травмою доправили до лікарні. Нині медики її дообстежують", — йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо про ще одну постраждалу у результаті скиду вибухівки з дрона на рейсовий автобус.
"Жінка 35 років отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення голови", — додали в ОВА.
Там підкреслили, що медики надали потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.
Нагадаємо, перший удар по маршрутці російські війська здійснили вранці 1 грудня. Було багато поранених.
А напередодні окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.
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