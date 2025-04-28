Последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: ГСЧС/Telegram

Российские захватчики нанесли авиаудары по Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также есть значительные разрушения, повреждены многоэтажки и частные дома.

Об этом информирует ГСЧС Украины в Telegram в понедельник, 28 апреля.

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Последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака РФ на Донецкую область — что известно о последствиях

В Донецкой области в результате российских авиаударов есть погибшие и раненые. По данным ГСЧС, спасателям уже удалось ликвидировать последствия вражеских обстрелов.

В Константиновке погибли 4 человека, еще 5 человек получили ранения. Кроме того, российские удары вызвали пожары в жилом доме и автомобиле. Спасатели ликвидировали возгорание.

В результате атаки РФ повреждены 9 многоэтажек, 23 частных дома, админздания, объекты инфраструктуры и автомобили.

В частности, в Лимане в результате обстрела загорелись два гаража. Спасатели оперативно ликвидировали пожары. Повреждены частные дома, гаражи и хозяйственная постройка.

В Белицком ГСЧСники ликвидировали пожар гаражных боксов.

Скриншот сообщения ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что российские армейцы управляемыми авиационными бомбами атаковали Константиновку Донецкой области.

Кроме того, недавно россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области.