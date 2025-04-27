Росіяни авіабомбами обстріляли Костянтинівку — є загиблі

Наслідки атаки РФ на Костянтинівку. Фото: очільник ОВА Вадим Філашкін/Telegram

Російські окупанти керованими авіаційними бомбами атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у неділю, 27 квітня.

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Наслідки атаки РФ на Костянтинівку. Фото: очільник ОВА Вадим Філашкін/Telegram

Атака РФ на Костянтинівку — що відомо про наслідки

За інформацією очільника ОВА, у неділю вранці, 27 квітня, російські окупанти скинули на Костянтинівку три керовані авіабомби. Наразі відомо про 3 загиблих та 4 поранених.

"Нові жертви у Костянтинівці: 3 загиблих, 4 поранених. Сьогодні зранку росіяни вже скинули на місто три керовані авіабомби, поцілили у приватний сектор. Пошкоджено 21 приватний будинок і 2 автомобілі", — поінформував Філашкін.

Також він наголосив, що росіяни щодня завдають смертельних ударів по Костянтинівці та інших прифронтових містах. З огляду на це очільник ОВА закликав вчасно евакуюватися.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно російські війська завдали удару по залізничному вокзалу у Краматорську Донецької області.

Крім того, раніше повідомлялося, що російські армійці збільшують кількість штурмів на Сіверському напрямку фронту в Донецькій області.