Росіяни авіабомбами обстріляли Костянтинівку — є загиблі

РФ авіабомбами атакувала Костянтинівку — є загиблі та поранені
Російські окупанти керованими авіаційними бомбами атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені серед мирних мешканців.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у неділю, 27 квітня.
Атака РФ на Костянтинівку — що відомо про наслідки
За інформацією очільника ОВА, у неділю вранці, 27 квітня, російські окупанти скинули на Костянтинівку три керовані авіабомби. Наразі відомо про 3 загиблих та 4 поранених.
"Нові жертви у Костянтинівці: 3 загиблих, 4 поранених. Сьогодні зранку росіяни вже скинули на місто три керовані авіабомби, поцілили у приватний сектор. Пошкоджено 21 приватний будинок і 2 автомобілі", — поінформував Філашкін.
Також він наголосив, що росіяни щодня завдають смертельних ударів по Костянтинівці та інших прифронтових містах. З огляду на це очільник ОВА закликав вчасно евакуюватися.
Нагадаємо, що нещодавно російські війська завдали удару по залізничному вокзалу у Краматорську Донецької області.
Крім того, раніше повідомлялося, що російські армійці збільшують кількість штурмів на Сіверському напрямку фронту в Донецькій області.
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