Командир пояснив, чому Росія збільшила штурми на Сіверськ

Українські захисники. Фото: Генштаб

Російські війська збільшують кількість штурмів на Сіверському напрямку фронту в Донецькій області. Для цього окупанти залучають додаткові підрозділи.

Про це розповів командир взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна в ефірі Суспільного.

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Плани окупантів щодо Сіверська

За словами Барни, ворог активно залучає піхоту та збільшує кількість піхотинців на мотоциклах та багі, а також атакує прилеглі до Сіверська населені пункти КАБами й дронами. Йдеться, зокрема, про Слов'янськ та Краматорськ.

На думку військового, таким чином росіяни хочуть знищити Сіверськ, який є проблемою для окупантів вже понад три роки.

"І це очевидно для них дратівливо. Це здобуток хлопців і дівчат, які в бригадах тут знаходиться і виконують бойове завдання, зуміли налагодити оборону. І хочу зазначити що це коштує надзвичайних зусиль", — сказав він.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебував на фронті три доби та розповів про наміри окупантів.

За словами Президента України Володимира Зеленського, Росія готує наступ на трьох напрямках фронту.

