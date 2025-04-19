Командир объяснил, почему Россия увеличила штурмы на Северск

Украинские защитники. Фото: Генштаб

Российские войска увеличивают количество штурмов на Северском направлении фронта в Донецкой области. Для этого оккупанты привлекают дополнительные подразделения.

Об этом рассказал командир взвода 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна в эфире Суспільного.

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Планы оккупантов относительно Северска

По словам Барны, враг активно привлекает пехоту и увеличивает количество пехотинцев на мотоциклах и багги, а также атакует прилегающие к Северску населенные пункты КАБами и дронами. Речь идет, в частности, о Славянске и Краматорске.

По мнению военного, таким образом россияне хотят уничтожить Северск, который является проблемой для оккупантов уже более трех лет.

"И это очевидно их раздражает. Это достижение ребят и девушек, которые в бригадах здесь находятся и выполняют боевую задачу, сумели наладить оборону. И хочу отметить, что это стоит чрезвычайных усилий", — сказал он.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский находился на фронте трое суток и рассказал о намерениях оккупантов.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, Россия готовит наступление на трех направлениях фронта.