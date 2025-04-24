Удар по вокзалу в Краматорську 24 квітня — які наслідки

Окупанти вдарили по вокзалу в Краматорську — фото
Російські війська 24 квітня вдарили по залізничному вокзалі у Краматорську Донецької області. Обійшлося без постраждалих, але будівля має значні пошкодження.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Обстріл вокзалу у Краматорську 24 квітня
"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", — йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці додали, що працівники та пасажири вокзалу не постраждали, а поїзди курсують за графіком.
Нагадаємо, 8 квітня була третя річниця, коли російські окупанти завдали удару ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу у Краматорську. Тоді загинула 61 людина, ще 121 — отримала поранення.
Крім того, сьогодні вночі росіяни атакували Київ різним типом озброєння. Внаслідок цього загинуло 12 людей.
Читайте Новини.LIVE!