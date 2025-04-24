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Окупанти вдарили по вокзалу в Краматорську — фото

24 квітня 2025 18:41
Карина Приходько - Редактор
Удар по вокзалу в Краматорську 24 квітня — які наслідки
Вокзал у Краматорську. Фото: wikipedia.org
Карина Приходько - Редактор

Російські війська 24 квітня вдарили по залізничному вокзалі у Краматорську Донецької області. Обійшлося без постраждалих, але будівля має значні пошкодження.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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Обстріл вокзалу у Краматорську 24 квітня

"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", — йдеться у повідомленні.

Обстріл вокзалу в Краматорську 24 квітня
Пошкоджений вокзал у Краматорську. Фото: Олександр Гончаренко

В Укрзалізниці додали, що працівники та пасажири вокзалу не постраждали, а поїзди курсують за графіком. 

Удар по вокзалі в Краматорську
Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, 8 квітня була третя річниця, коли російські окупанти завдали удару ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу у Краматорську. Тоді загинула 61 людина, ще 121 — отримала поранення.

Крім того, сьогодні вночі росіяни атакували Київ різним типом озброєння. Внаслідок цього загинуло 12 людей

Донецька область обстріли вокзали Краматорськ війна в Україні
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