Удар по вокзалу в Краматорську 24 квітня — які наслідки

Вокзал у Краматорську. Фото: wikipedia.org

Російські війська 24 квітня вдарили по залізничному вокзалі у Краматорську Донецької області. Обійшлося без постраждалих, але будівля має значні пошкодження.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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Обстріл вокзалу у Краматорську 24 квітня

"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений вокзал у Краматорську. Фото: Олександр Гончаренко

В Укрзалізниці додали, що працівники та пасажири вокзалу не постраждали, а поїзди курсують за графіком.

Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, 8 квітня була третя річниця, коли російські окупанти завдали удару ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу у Краматорську. Тоді загинула 61 людина, ще 121 — отримала поранення.

Крім того, сьогодні вночі росіяни атакували Київ різним типом озброєння. Внаслідок цього загинуло 12 людей.