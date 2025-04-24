Удар по вокзалу в Краматорске 24 апреля — какие последствия

Оккупанты ударили по вокзалу в Краматорске — фото
Российские войска 24 апреля ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Обошлось без пострадавших, но здание имеет значительные повреждения.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Обстрел вокзала в Краматорске 24 апреля
"Страна-агрессор продолжает атаковать мирные украинские города: в результате обстрела Краматорска были повреждены окна и фасад здания Краматорского вокзала и здания других производственных помещений станции", — говорится в сообщении.
В Укрзализныце добавили, что работники и пассажиры вокзала не пострадали, а поезда курсируют по графику.
Напомним, 8 апреля была третья годовщина, когда российские оккупанты нанесли удар ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Тогда погиб 61 человек, еще 121 — получил ранения.
Кроме того, сегодня ночью россияне атаковали Киев различным типом вооружения. В результате этого погибли 12 человек.
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