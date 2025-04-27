Россияне авиабомбами обстреляли Константиновку - есть погибшие

Последствия атаки РФ на Константиновку. Фото: глава ОВА Вадим Филашкин/Telegram

Российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами атаковали Константиновку Донецкой области. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram в воскресенье, 27 апреля.

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Последствия атаки РФ на Константиновку. Фото: глава ОВА Вадим Филашкин/Telegram

Атака РФ на Константиновку — что известно о последствиях

По информации главы ОВА, в воскресенье утром, 27 апреля, российские оккупанты сбросили на Константиновку три управляемые авиабомбы. Известно о 3 погибших и 4 раненых.

"Новые жертвы в Константиновке: 3 погибших, 4 раненых. Сегодня утром россияне уже сбросили на город три управляемые авиабомбы, попали в частный сектор. Поврежден 21 частный дом и 2 автомобиля", — сообщил Филашкин.

Также он отметил, что россияне ежедневно наносят смертельные удары по Константиновке и другим прифронтовым городам. Учитывая это, глава ОВА призвал вовремя эвакуироваться.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что недавно российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области.

Кроме того, ранее сообщалось, что российские армейцы увеличивают количество штурмов на Северском направлении фронта в Донецкой области.