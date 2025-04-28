Наслідки атаки РФ на Донеччину. Фото: ДСНС/Telegram

Російські загарбники завдали авіаударів по Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені cеред цивільного населення. Також є значні руйнування, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки.

Про це інформує ДСНС України у Telegram у понеділок, 28 квітня.

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Наслідки атаки РФ на Донеччину. Фото: ДСНС/Telegram

Атака РФ на Донеччину — що відомо про наслідки

На Донеччині внаслідок російських авіаударів є загиблі та поранені. За даними ДСНС, рятувальникам вже вдалося ліквідувати наслідки ворожих обстрілів.

У Костянтинівці загинули 4 людини, ще 5 осіб отримали поранення. Крім того, російські удари спричинили пожежі в житловому будинку та автомобілі. Надзвичайники ліквідували загоряння.

Внаслідок атаки РФ пошкоджено 9 багатоповерхівок, 23 приватні будинки, адмінбудівлі, об’єкти інфраструктури та автомобілі.

Зокрема, у Лимані внаслідок обстрілу загорілися два гаражі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Пошкоджено приватні будинки, гаражі та господарчу споруду.

У Білицькому надзвичайники ліквідували пожежу гаражних боксів.

Скриншот повідомлення ДСНС/Telegram

Раніше ми інформували, що російські армійці керованими авіаційними бомбами атакували Костянтинівку Донецької області.

Крім того, нещодавно росіяни завдали удару по залізничному вокзалу у Краматорську Донецької області.