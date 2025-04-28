РФ завдала авіаударів по Донеччині — є загиблі та поранені
Російські загарбники завдали авіаударів по Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені cеред цивільного населення. Також є значні руйнування, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки.
Про це інформує ДСНС України у Telegram у понеділок, 28 квітня.
Атака РФ на Донеччину — що відомо про наслідки
На Донеччині внаслідок російських авіаударів є загиблі та поранені. За даними ДСНС, рятувальникам вже вдалося ліквідувати наслідки ворожих обстрілів.
У Костянтинівці загинули 4 людини, ще 5 осіб отримали поранення. Крім того, російські удари спричинили пожежі в житловому будинку та автомобілі. Надзвичайники ліквідували загоряння.
Внаслідок атаки РФ пошкоджено 9 багатоповерхівок, 23 приватні будинки, адмінбудівлі, об’єкти інфраструктури та автомобілі.
Зокрема, у Лимані внаслідок обстрілу загорілися два гаражі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Пошкоджено приватні будинки, гаражі та господарчу споруду.
У Білицькому надзвичайники ліквідували пожежу гаражних боксів.
Раніше ми інформували, що російські армійці керованими авіаційними бомбами атакували Костянтинівку Донецької області.
Крім того, нещодавно росіяни завдали удару по залізничному вокзалу у Краматорську Донецької області.
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