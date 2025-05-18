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РФ запустит ракету — ГУР заявило о тактике запугивания врага

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Дата публикации 18 мая 2025 16:04
РФ осуществит учебно-боевой запуск ракеты - в ГУР предупредили
Ракета РС-24 на комплексе "ЯРС". Фото: росСМИ

Россия планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Таким образом оккупанты хотят запугать Украину и государства-члены ЕС и НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в воскресенье, 18 мая.

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В ГУР предупредили, что Россия с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также стран ЕС и НАТО в ночь на 19 мая планирует осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС".

Известно, что ракета будет оснащена учебным боеприпасом, а ее запуск осуществят с мобильного грунтового комплекса расчета 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения РФ.

Место запуска — район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России. По данным разведки, дальность полета составляет более 10 тысяч километров.

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Скриншот поста ГУР

Ранее в ГУР сообщили, что российская ракета "Бандероль" содержит 20 иностранных компонентов.

А в России убили разработчика ракеты "Искандер" Владимира Недошивина.

Европейский союз НАТО ракета война в Украине ГУР Россия
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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