РФ осуществит учебно-боевой запуск ракеты - в ГУР предупредили

Ракета РС-24 на комплексе "ЯРС". Фото: росСМИ

Россия планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Таким образом оккупанты хотят запугать Украину и государства-члены ЕС и НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в воскресенье, 18 мая.

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В ГУР предупредили, что Россия с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также стран ЕС и НАТО в ночь на 19 мая планирует осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС".

Известно, что ракета будет оснащена учебным боеприпасом, а ее запуск осуществят с мобильного грунтового комплекса расчета 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения РФ.

Место запуска — район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России. По данным разведки, дальность полета составляет более 10 тысяч километров.

Скриншот поста ГУР

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