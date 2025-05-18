РФ здійснить навчально-бойовий запуск ракети — в ГУР попередили

Ракета РС-24 на комплексі "ЯРС". Фото: росЗМІ

Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Таким чином окупанти хочуть залякати Україну та держави-члени ЄС й НАТО.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у неділю, 18 травня.

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В ГУР попередили, що Росія з метою демонстративного тиску та залякування України, а також країн ЄС і НАТО в ніч на 19 травня планує здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ЯРС".

Відомо, що ракета буде оснащена навчальним боєприпасом, а її запуск здійснять з мобільного ґрунтового комплексу розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення РФ.

Місце запуску ― район поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловскої області Росії. За даними розвідки, дальність польоту становить понад 10 тисяч кілометрів.

Скриншот допису ГУР

Раніше в ГУР повідомили, що російська ракета "Бандероль" містить 20 іноземних компонентів.

А в Росії вбили розробника ракети "Іскандер" Володимира Недошивіна.