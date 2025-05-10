Військова допомога Україні — США схвалили передачу ракет від Німеччини

Установка Patriot. Ілюстративне фото: US Army

Сполучені Штати Америки погодили передачу Україні понад двох сотень ракет із Німеччини. Йдеться про далекобійні ракети та ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє видання The New York Times у суботу, 10 травня.

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У Конгресі США зазначили, що погодили передачу 125 далекобійних артилерійських ракет та 100 ракет для установок Patriot Україні. Допомога має надійти з Німеччини.

"Критично необхідна зброя виробляється в Сполучених Штатах і не може бути експортована — навіть якщо нею володіє інша країна — без схвалення американського уряду", — пояснили у виданні.

Зазначимо, що йдеться саме про ракети великої дальності — найімовірніше це боєприпаси для артилерійських систем HIMARS, дальність польоту яких 480 км.

Нагадаємо, що на початку травня адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про намір дозволити комерційний експорт зброї в Україну на суму в 50 мільйонів доларів.

Також ми повідомляли, що Державний департамент США оголосив 2 травня про підтримку пакета допомоги Україні в розмірі 310 мільйонів доларів. Зокрема, до нього увійшло навчання технічного персоналу для обслуговування винищувачів F-16.

Додамо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський назвав суму військової допомоги США. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала підтримку на понад 100 мільярдів доларів.