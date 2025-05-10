Военная помощь Украине — США одобрили передачу ракет от Германии

Установка Patriot. Иллюстративное фото: Армия США

Соединенные Штаты Америки согласовали передачу Украине более двух сотен ракет из Германии. Речь идет о дальнобойных ракетах и ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает издание The New York Times в субботу, 10 мая.

Реклама

Читайте также:

Ракеты для Украины

В Конгрессе США отметили, что согласовали передачу 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для установок Patriot Украине. Помощь должна поступить из Германии.

"Критически необходимое оружие производится в Соединенных Штатах и не может быть экспортировано — даже если им владеет другая страна — без одобрения американского правительства", — пояснили в издании.

Отметим, что речь идет именно о ракетах большой дальности — вероятнее всего это боеприпасы для артиллерийских систем HIMARS, дальность полета которых 480 км.

Напомним, что в начале мая администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении разрешить коммерческий экспорт оружия в Украину на сумму в 50 миллионов долларов.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США объявил 2 мая о поддержке пакета помощи Украине в размере 310 миллионов долларов. В частности, в него вошло обучение технического персонала для обслуживания истребителей F-16.

Добавим, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму военной помощи США. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Украина получила поддержку на более 100 миллиардов долларов.