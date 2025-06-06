Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел 6 июня

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную российскую атаку в ночь на 6 мая. По его словам, оккупанты не меняют своего почерка.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Массированный обстрел Украины 6 июня

Оккупанты били почти по всей Украине — по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Удалось сбить часть ракет и дронов. Зеленский поблагодарил воинов за защиту.

Последствия обстрела Киева 6 июня. Фото: ГСЧС

Всего в ударе было более 400 дронов и 40 ракет, в том числе баллистика. Ранения получили 49 человек. По словам главы государства, число может возрасти, поскольку люди обращаются за помощью.

Последствия обстрела Полтавщины 6 июня. Фото: ГСЧС

Сейчас известно о трех погибших — это работники ГСЧС. Зеленский выразил соболезнования родным.

Последствия обстрела Тернополя 6 июня. Фото: ГСЧС

На местах обстрелов работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Украинский лидер отметил, что все повреждения обязательно будут восстановлены.

Обстрел Волыни 6 июня. Фото: ГСЧС

"Россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы много сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 6 июня оккупанты атаковали Чернигов, в результате чего ранения получили четыре человека.

А в Тернополе пострадали пятеро спасателей ГСЧС. Захватчики повредили промышленную инфраструктуру местных предприятий.