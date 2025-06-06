Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел 6 июня

РФ запустила более 400 дронов и 40 ракет — заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную российскую атаку в ночь на 6 мая. По его словам, оккупанты не меняют своего почерка.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Массированный обстрел Украины 6 июня
Оккупанты били почти по всей Украине — по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Удалось сбить часть ракет и дронов. Зеленский поблагодарил воинов за защиту.
Всего в ударе было более 400 дронов и 40 ракет, в том числе баллистика. Ранения получили 49 человек. По словам главы государства, число может возрасти, поскольку люди обращаются за помощью.
Сейчас известно о трех погибших — это работники ГСЧС. Зеленский выразил соболезнования родным.
На местах обстрелов работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Украинский лидер отметил, что все повреждения обязательно будут восстановлены.
"Россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы много сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", — добавил Зеленский.
Напомним, в ночь на 6 июня оккупанты атаковали Чернигов, в результате чего ранения получили четыре человека.
А в Тернополе пострадали пятеро спасателей ГСЧС. Захватчики повредили промышленную инфраструктуру местных предприятий.
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