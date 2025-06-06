Зеленський відреагував на масований російський обстріл 6 червня

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку у ніч проти 6 травня. За його словами, окупанти не змінюють свого почерку.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Масований обстріл України 6 червня

Окупанти били майже по всій Україні — по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Вдалося збити частину ракет та дронів. Зеленський подякував воїнам за захист.

Наслідки обстрілу Києва 6 червня. Фото: ДСНС

Загалом в ударі було понад 400 дронів та 40 ракет, зокрема балістика. Поранення отримали 49 людей. За словами глави держави, число може зрости, оскільки люди звертаються по допомогу.

Наслідки обстрілу Полтавщини 6 червня. Фото: ДСНС

Наразі відомо про трьох загиблих — це працівники ДСНС. Зеленський висловив співчуття рідним.

Наслідки обстрілу Тернополя 6 червня. Фото: ДСНС

На місцях обстрілів працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Український лідер зауважив, що всі пошкодження обовʼязково буде відновлено.

Обстріл Волині 6 червня. Фото: ДСНС

"Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня окупанти атакували Чернігів, внаслідок чого поранення отримали четверо людей.

А у Тернополі постраждали пʼятеро рятувальників ДСНС. Загарбники пошкодили промислову інфраструктуру місцевих підприємств.