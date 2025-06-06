Зеленський відреагував на масований російський обстріл 6 червня

РФ запустила понад 400 дронів та 40 ракет — заява Зеленського
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку у ніч проти 6 травня. За його словами, окупанти не змінюють свого почерку.
Про це український лідер написав у Telegram.
Масований обстріл України 6 червня
Окупанти били майже по всій Україні — по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Вдалося збити частину ракет та дронів. Зеленський подякував воїнам за захист.
Загалом в ударі було понад 400 дронів та 40 ракет, зокрема балістика. Поранення отримали 49 людей. За словами глави держави, число може зрости, оскільки люди звертаються по допомогу.
Наразі відомо про трьох загиблих — це працівники ДСНС. Зеленський висловив співчуття рідним.
На місцях обстрілів працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Український лідер зауважив, що всі пошкодження обовʼязково буде відновлено.
"Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", — додав Зеленський.
Нагадаємо, у ніч проти 6 червня окупанти атакували Чернігів, внаслідок чого поранення отримали четверо людей.
А у Тернополі постраждали пʼятеро рятувальників ДСНС. Загарбники пошкодили промислову інфраструктуру місцевих підприємств.
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