Сколько дронов ночью сбили над Украиной – возведение Воздушных сил

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: НГУ

Российские войска в ночь на субботу, 21 декабря, совершили очередную атаку Украины дронами. Силы ПВО сбили 57 российских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Атака на Украину 21 декабря

Ночью противник осуществил пуск зенитной управляемой ракеты С-400 из ВОТ Донецкой области в направлении Полтавщины и запустил 113 ударных БПЛА типа "Shahed" и других типов из Брянска, Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Бердянска.

Воздушное нападение россиян отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

Защитникам удалось уничтожить 57 российских дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Также еще 56 БпЛА были локационно потеряны благодаря средствам РЭБ. В Запорожской и Харьковской областях зафиксировано падение дронов: повреждены частные и многоквартирные дома, имущество и авто граждан, есть пострадавшие — им оказывают помощь.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, на фронте за минувшие сутки произошло 211 боевых столкновений. В Генштабе назвали самые горячие направления.

А на Харьковском направлении ВСУ провели первую наземную атаку, используя только беспилотники и FPV-дроны. Благодаря этому были уничтожены вражеские позиции без участия пехоты.