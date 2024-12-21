Сколько дронов ночью сбили над Украиной – возведение Воздушных сил

РФ запустила по Украине более сотни дронов — сколько сбила ПВО
Российские войска в ночь на субботу, 21 декабря, совершили очередную атаку Украины дронами. Силы ПВО сбили 57 российских беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Атака на Украину 21 декабря
Ночью противник осуществил пуск зенитной управляемой ракеты С-400 из ВОТ Донецкой области в направлении Полтавщины и запустил 113 ударных БПЛА типа "Shahed" и других типов из Брянска, Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Бердянска.
Воздушное нападение россиян отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
Защитникам удалось уничтожить 57 российских дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Также еще 56 БпЛА были локационно потеряны благодаря средствам РЭБ. В Запорожской и Харьковской областях зафиксировано падение дронов: повреждены частные и многоквартирные дома, имущество и авто граждан, есть пострадавшие — им оказывают помощь.
Напомним, на фронте за минувшие сутки произошло 211 боевых столкновений. В Генштабе назвали самые горячие направления.
А на Харьковском направлении ВСУ провели первую наземную атаку, используя только беспилотники и FPV-дроны. Благодаря этому были уничтожены вражеские позиции без участия пехоты.
Читайте Новини.LIVE!