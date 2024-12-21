Скільки дронів вночі збили над Україною – зведення Повітряних сил

Мобільна вогнева група ППО. Фото: НГУ

Російські війська в ніч проти суботи, 21 грудня, здійснили чергову атаку України дронами. Сили ППО збили 57 російських безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Атака на Україну 21 грудня

Вночі противник здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини та запустив 113 ударних БпЛА типу Shahed та інших типів з Брянська, Міллерово, Орла, курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянська.

Повітряний напад росіян відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Захисникам вдалося знищити 57 російських дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також ще 56 БпЛА були локаційно втрачені завдяки засобами РЕБ. У Запорізькій та Харківській областях зафіксовано падіння удамків дронів: пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, є постраждалі — їм надають допомогу.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, на фронті за минулу добу відбулося 211 бойових зіткнень. У Генштабі назвали найгарячіші напрямки.

А на Харківському напрямку ЗСУ провели першу наземну атаку, використовуючи лише безпілотники та FPV-дрони. Завдяки цьому було знищено ворожі позиції без участі піхоти.