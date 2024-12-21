Скільки дронів вночі збили над Україною – зведення Повітряних сил

РФ запустила по Україні понад сотню дронів — скільки збила ППО
Російські війська в ніч проти суботи, 21 грудня, здійснили чергову атаку України дронами. Сили ППО збили 57 російських безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Атака на Україну 21 грудня
Вночі противник здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини та запустив 113 ударних БпЛА типу Shahed та інших типів з Брянська, Міллерово, Орла, курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянська.
Повітряний напад росіян відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Захисникам вдалося знищити 57 російських дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Також ще 56 БпЛА були локаційно втрачені завдяки засобами РЕБ. У Запорізькій та Харківській областях зафіксовано падіння удамків дронів: пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, є постраждалі — їм надають допомогу.
Нагадаємо, на фронті за минулу добу відбулося 211 бойових зіткнень. У Генштабі назвали найгарячіші напрямки.
А на Харківському напрямку ЗСУ провели першу наземну атаку, використовуючи лише безпілотники та FPV-дрони. Завдяки цьому було знищено ворожі позиції без участі піхоти.
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