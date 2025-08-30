Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ запустила по Украине почти 550 целей ночью — сколько сбила ПВО

РФ запустила по Украине почти 550 целей ночью — сколько сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 09:45
Как отработала ПВО 30 августа - какие результаты
Работа мобильной группы ПВО. Фото: Новинарня

В ночь на субботу, 30 августа, российские оккупанты атаковали Украину. Силы противовоздушной обороны обезвредили 510 российских беспилотников и 38 ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Реклама
Читайте также:
РФ запустила по Україні майже 550 цілей вночі — скільки збила ППО - фото 1
Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Как отработала ПВО

Российские войска нанесли удары по Украине, использовав дроны-камикадзе, а также ракеты, запущенные с воздуха, суши и моря.

Всего подразделения радиотехнических войск Воздушных сил зафиксировали и взяли на сопровождение 582 воздушные цели противника.

  • 537 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск;
  • 8 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" из Ростовской области и Краснодарского края;
  • 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59 (районы пусков из Саратовской области, а также акватории Черного моря и временно захваченной части Запорожской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

РФ запустила по Україні майже 550 цілей вночі — скільки збила ППО - фото 2
Результат работы ПВО ВСУ. Фото: Воздушные Силы ВС Украины

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 субботы, 30 августа, ПВО сбила/подавила 548 воздушных целей:

  • 510 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • шесть баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59.

Напомним, что в ночь на 30 августа армия РФ осуществила атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты и беспилотники. В результате обстрелов в Днепре и Павлограде пострадали объекты инфраструктуры, где возникли пожары.

Также российские оккупанты также обстреляли Волынскую область. Для атаки враг задействовал дроны.

обстрелы ПВО ракеты война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации