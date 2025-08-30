Как отработала ПВО 30 августа - какие результаты

РФ запустила по Украине почти 550 целей ночью — сколько сбила ПВО
В ночь на субботу, 30 августа, российские оккупанты атаковали Украину. Силы противовоздушной обороны обезвредили 510 российских беспилотников и 38 ракет.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Как отработала ПВО
Российские войска нанесли удары по Украине, использовав дроны-камикадзе, а также ракеты, запущенные с воздуха, суши и моря.
Всего подразделения радиотехнических войск Воздушных сил зафиксировали и взяли на сопровождение 582 воздушные цели противника.
- 537 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск;
- 8 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" из Ростовской области и Краснодарского края;
- 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59 (районы пусков из Саратовской области, а также акватории Черного моря и временно захваченной части Запорожской области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 субботы, 30 августа, ПВО сбила/подавила 548 воздушных целей:
- 510 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- шесть баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59.
Напомним, что в ночь на 30 августа армия РФ осуществила атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты и беспилотники. В результате обстрелов в Днепре и Павлограде пострадали объекты инфраструктуры, где возникли пожары.
Также российские оккупанты также обстреляли Волынскую область. Для атаки враг задействовал дроны.
