Как отработала ПВО 30 августа - какие результаты

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Новинарня

В ночь на субботу, 30 августа, российские оккупанты атаковали Украину. Силы противовоздушной обороны обезвредили 510 российских беспилотников и 38 ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Как отработала ПВО

Российские войска нанесли удары по Украине, использовав дроны-камикадзе, а также ракеты, запущенные с воздуха, суши и моря.

Всего подразделения радиотехнических войск Воздушных сил зафиксировали и взяли на сопровождение 582 воздушные цели противника.

537 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск;

8 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" из Ростовской области и Краснодарского края;

37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59 (районы пусков из Саратовской области, а также акватории Черного моря и временно захваченной части Запорожской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результат работы ПВО ВСУ. Фото: Воздушные Силы ВС Украины

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 субботы, 30 августа, ПВО сбила/подавила 548 воздушных целей:

510 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

шесть баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59.

Напомним, что в ночь на 30 августа армия РФ осуществила атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты и беспилотники. В результате обстрелов в Днепре и Павлограде пострадали объекты инфраструктуры, где возникли пожары.

Также российские оккупанты также обстреляли Волынскую область. Для атаки враг задействовал дроны.