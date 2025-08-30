Видео
Главная Армия Оккупанты обстреляли Днепропетровщину — есть разрушения и пожары

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину — есть разрушения и пожары

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 08:35
Обстрел Днепропетровской области 30 августа - что известно
Последствия обстрелов. Фото: Telegram ГСЧС

В ночь на субботу, 30 августа, армия РФ осуществила комбинированную массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты и беспилотники. В результате обстрелов в Днепре и Павлограде пострадали объекты инфраструктуры, где возникли пожары.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Днепропетровской области

В самом областном центре загорелись частный дом и хозяйственная постройка, также повреждена летняя кухня.

Никопольский район подвергся ударам из реактивных систем залпового огня "Град" и FPV-дронов. Взрывы прогремели в Никополе, а также в Марганецкой, Покровской и Мировской громадах. Здесь повреждены предприятие и автозаправочная станция.

Кроме того, вражеский беспилотник попал по Межевской громаде Синельниковского района. Сейчас специалисты уточняют масштабы разрушений.

По предварительным данным, в результате этой массированной атаки жертв среди людей нет.

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину — ОВА о последствиях - фото 1
Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: Telegram Сергея Лысака
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину — ОВА о последствиях - фото 2
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Фото: Telegram Сергея Лысака
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину — ОВА о последствиях - фото 3
Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: Telegram Сергея Лысака

Напомним, что в ночь на субботу, 30 августа, российские оккупанты также обстреляли Волынскую область. Для атаки враг задействовал дроны.

Также из-за атаки РФ по Украине Польша активизировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации.

Днепропетровская область обстрелы ракеты дроны война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
