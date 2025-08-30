Обстрел Днепропетровской области 30 августа - что известно

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину — есть разрушения и пожары
В ночь на субботу, 30 августа, армия РФ осуществила комбинированную массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты и беспилотники. В результате обстрелов в Днепре и Павлограде пострадали объекты инфраструктуры, где возникли пожары.
Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрел Днепропетровской области
В самом областном центре загорелись частный дом и хозяйственная постройка, также повреждена летняя кухня.
Никопольский район подвергся ударам из реактивных систем залпового огня "Град" и FPV-дронов. Взрывы прогремели в Никополе, а также в Марганецкой, Покровской и Мировской громадах. Здесь повреждены предприятие и автозаправочная станция.
Кроме того, вражеский беспилотник попал по Межевской громаде Синельниковского района. Сейчас специалисты уточняют масштабы разрушений.
По предварительным данным, в результате этой массированной атаки жертв среди людей нет.
Напомним, что в ночь на субботу, 30 августа, российские оккупанты также обстреляли Волынскую область. Для атаки враг задействовал дроны.
Также из-за атаки РФ по Украине Польша активизировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации.
Читайте Новини.LIVE!