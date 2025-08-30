Обстріл Дніпропетровської області 30 серпня - що відомо

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram ДСНС

В ніч на суботу, 30 серпня, армія РФ здійснила комбіновану масовану атаку на Дніпропетровщину, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок обстрілів у Дніпрі та Павлограді постраждали об’єкти інфраструктури, де виникли пожежі.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Обстріл Дніпропетровської області

У самому обласному центрі загорілися приватний будинок і господарська споруда, також пошкоджено літню кухню.

Нікопольський район зазнав ударів із реактивних систем залпового вогню "Град" та FPV-дронів. Вибухи пролунали в Нікополі, а також у Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Тут пошкоджено підприємство та автозаправну станцію.

Крім того, ворожий безпілотник влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Наразі фахівці уточнюють масштаби руйнувань.

За попередніми даними, внаслідок цієї масованої атаки жертв серед людей немає.

Нагадаємо, що ц ніч на суботу, 30 серпня, російські окупанти також обстріляли Волинську область. Для атаки ворог задіяв дрони.

Також через атаку РФ по Україні Польща активізувала сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації.