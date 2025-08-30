Як відпрацювала ППО 30 серпня - які результати

РФ запустила по Україні майже 550 цілей вночі — скільки збила ППО
У ніч на суботу, 30 серпня, російські окупанти атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знешкодили 510 російських безпілотників та 38 ракет.
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.
Як відпрацювала ППО
Російські війська завдали ударів по Україні, використавши дрони-камікадзе, а також ракети, запущені з повітря, суші та моря.
Усього підрозділи радіотехнічних військ Повітряних сил зафіксували та взяли на супровід 582 повітряні цілі противника.
- 537 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;
- 8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" із Ростовської області та Краснодарського краю;
- 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59 (райони пусків із Саратовської області, а також акваторії Чорного моря і тимчасово захопленої частини Запорізької області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 суботи, 30 серпня, ППО збила/подавила 548 повітряних цілей:
- 510 БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- шість балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59.
Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня армія РФ здійснила атаку на Дніпропетровщину, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок обстрілів у Дніпрі та Павлограді постраждали об’єкти інфраструктури, де виникли пожежі.
Також російські окупанти також обстріляли Волинську область. Для атаки ворог задіяв дрони.
