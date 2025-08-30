Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Армія РФ запустила по Україні майже 550 цілей вночі — скільки збила ППО

РФ запустила по Україні майже 550 цілей вночі — скільки збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 09:45
Як відпрацювала ППО 30 серпня - які результати
Робота мобільної групи ППО. Фото: Новинарня

У ніч на суботу, 30 серпня, російські окупанти атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знешкодили 510 російських безпілотників та 38 ракет.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

РФ запустила по Україні майже 550 цілей вночі — скільки збила ППО - фото 1
Пост Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як відпрацювала ППО

Російські війська завдали ударів по Україні, використавши дрони-камікадзе, а також ракети, запущені з повітря, суші та моря.

Усього підрозділи радіотехнічних військ Повітряних сил зафіксували та взяли на супровід 582 повітряні цілі противника.

  • 537 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;
  • 8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" із Ростовської області та Краснодарського краю;
  • 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59 (райони пусків із Саратовської області, а також акваторії Чорного моря і тимчасово захопленої частини Запорізької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

РФ запустила по Україні майже 550 цілей вночі — скільки збила ППО - фото 2
Результат роботи ППО ЗСУ. Фото: Повітряні Сили ЗС України

За попередніми даними, станом на 09:00 суботи, 30 серпня, ППО збила/подавила 548 повітряних цілей:

  •     510 БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  •     шість балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  •     32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59.

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня армія РФ здійснила атаку на Дніпропетровщину, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок обстрілів у Дніпрі та Павлограді постраждали об’єкти інфраструктури, де виникли пожежі.

Також російські окупанти також обстріляли Волинську область. Для атаки ворог задіяв дрони.

обстріли ППО ракети війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
