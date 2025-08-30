Як відпрацювала ППО 30 серпня - які результати

Робота мобільної групи ППО. Фото: Новинарня

У ніч на суботу, 30 серпня, російські окупанти атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знешкодили 510 російських безпілотників та 38 ракет.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

Пост Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як відпрацювала ППО

Російські війська завдали ударів по Україні, використавши дрони-камікадзе, а також ракети, запущені з повітря, суші та моря.

Усього підрозділи радіотехнічних військ Повітряних сил зафіксували та взяли на супровід 582 повітряні цілі противника.

537 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" із Ростовської області та Краснодарського краю;

37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59 (райони пусків із Саратовської області, а також акваторії Чорного моря і тимчасово захопленої частини Запорізької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи ППО ЗСУ. Фото: Повітряні Сили ЗС України

За попередніми даними, станом на 09:00 суботи, 30 серпня, ППО збила/подавила 548 повітряних цілей:

510 БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

шість балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59.

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня армія РФ здійснила атаку на Дніпропетровщину, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок обстрілів у Дніпрі та Павлограді постраждали об’єкти інфраструктури, де виникли пожежі.

Також російські окупанти також обстріляли Волинську область. Для атаки ворог задіяв дрони.