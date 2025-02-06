РФ пыталась атаковать Киев "Орешником", - Forbes

Российская ракета. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские войска в четверг, 6 февраля, во второй раз запустили баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Украине. Однако она не долетела и упала на российской территории.

Об этом пишет Forbes.

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Вторая атака "Орешником"

Издание предполагает, что сегодня Россия запустила ракету "Орешник" с намерением атаковать Киев. В городе звучала воздушная тревога, сообщалось об угрозе атаки с аэродрома "Капустин Яр".

По словам украинского военного корреспондента Кирилла Сазонова, ракета "далеко не улетела", выйдя из строя и взорвавшись на российской земле.

В материале не указываются никакие другие детали, но там напомнили, что "Орешник" не является сверхточной и дает сбои.

Удар "Орешником" по Днепру

21 ноября 2024 года Россия нанесла ракетный удар по Днепру, использовав "Орешник". Ракета имела скорость примерно 2,5-3 километра в секунду.

По информации ГУР, вероятно, была использована баллистическая ракета из состава ракетного комплекса "Кедр". Время полета ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепре составило около 15 минут. Городские власти сообщали о трех пострадавших в результате атаки.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Украина пытается сделать все, чтобы у нас появились системы ПВО, которые будут противодействовать "Орешнику".

Также издание Defence Express писало, что эта ракета не является новым вооружением России и ее собрали в 2017-2018 годах и с тех пор хранили на складе.