РФ намагалася атакувати Київ "Орєшніком", — Forbes

Російська ракета. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські війська у четвер, 6 лютого, вдруге запустили балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по Україні. Однак вона не долетіла та впала на російській території.

Про це пише Forbes.

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Друга атака "Орєшніком"

Видання припускає, що сьогодні Росія запустила ракету "Орєшнік" з наміром атакувати Київ. У місті лунала повітряна тривога, повідомлялося про загрозу атаки з аеродрому "Капустин Яр".

За словами українського воєнного кореспондента Кирила Сазонова, ракета "далеко не полетіла", вийшовши з ладу і вибухнувши на російській землі.

У матеріалі не вказуються жодні інші деталі, але там нагадали, що "Орєшнік" не є надточною і дає збої.

Удар "Орєшніком" по Дніпру

21 листопада 2024 року Росія завдала ракетного удару по Дніпру, використавши "Орєшнік". Ракета мала швидкість приблизно 2,5–3 кілометри на секунду.

За інформацією ГУР, ймовірно, було використано балістичну ракету зі складу ракетного комплексу "Кедр". Час польоту ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в Дніпрі склав близько 15 хвилин. Міська влада повідомляла про трьох постраждалих внаслідок атаки.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Україна намагається зробити все, аби у нас з'явилися системи ППО, що протидіятимуть "Орєшніку".

Також видання Defence Express писало, що ця ракета не є новим озброєнням Росії та її зібрали у 2017-2018 роках й відтоді зберігали на складі.