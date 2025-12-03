Видео
Главная Армия РФ заявляет о "прорыве" в Лимане — украинские бойцы отрицают

РФ заявляет о "прорыве" в Лимане — украинские бойцы отрицают

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 12:55
Лиман — россияне заявляют о прорыве в городе
Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Высшее военное руководство России врет Владимиру Путину о "прорыве" в Лимане Донецкой области. Зато украинские военные отражают все вражеские атаки на подступах к городу и позволяют зайти в населенный пункт.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе 3 декабря.

Читайте также:

Какова ситуация возле Лимана

В Третьем армейском корпусе рассказали, что начальник генштаба армии РФ доложил Путину о прорыве россиян в Донецкой области, где оборону удерживают 63-я и подразделения 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса.

"Подразделения корпуса отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", — сказал командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Отмечается, что за последний месяц оккупанты совершили десяток попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города. В результате оккупанты каждой из них были ликвидированы или взяты в плен.

Так, один из пленных россиян на видео благодарит российского военкора за "слив" в Telegram их позиций. Бойцы оперативно обнаружили врага и часть группы уничтожили на месте. Одному из оккупантов удалось попасть в плен.

"За четыре года Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки РФ приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о несуществующих успехах", — отметил командир 63-й ОМБр Павел Юрчук.

Напомним, 2 декабря в ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Покровска, Купянска и Волчанска. Украинские военные держат оборону и не пускают врага.

Также в 3 ОШБр опровергли фейк РФ о захвате поселков в Донецкой области. С помощью таких новостей российские власти пытаются манипулировать украинцами и распространять пропаганду.

Донецкая область Лиман война в Украине Россия фронт Третья штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
