Главная Армия В 3 ОШБр опровергли фейк РФ о захвате поселков в Донецкой области

В 3 ОШБр опровергли фейк РФ о захвате поселков в Донецкой области

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 17:26
В Третьей штурмовой опровергли информацию о захвате Ставков и Новоселовки
Боец 3 ОШБр. Фото: 3 армейский корпус

Украинские военные опровергли заявления российского командования о якобы захвате Ставки и Новоселовки в Донецкой области. С помощью таких новостей российские власти пытаются манипулировать украинцами и распространять пропаганду.

Об этом заявили в Третьем армейском корпусе в понедельник, 1 декабря.

Читайте также:

3 ОШБр отреагировали на новости РФ о "захвате" Ставков и Новоселовки

Как отметили военные информация об "успехах" армии РФ это очередная информационная операция, не имеющая ничего общего с реальным положением на фронте.

"Командование 20-й армии и минобороны РФ заявило о якобы "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса. И это — очередная информационная манипуляция. Противник использует старую тактику: инфильтрует отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать потери за успехи", — сообщили в корпусе.

По словам украинских военных, такие группы систематически выявляют и ликвидируют, однако российское командование продолжает "отчетность" для собственного руководства.

"60-я ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. И никаких оснований объявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка — не существует!", — сообщил командир бригады Дмитрий Рогозюк.

Напомним, на железной дороге в РФ произошли взрывы, которые нарушили логистику оккупантов.

А также военный рассказал о ситуации на Покровском направлении, где продолжаются тяжелые бои.

фейки Донецкая область оккупация ситуация на фронте Третья штурмова бригада
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
